Θεσσαλονίκη: 120 φοιτητές και φοιτήτριες έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο – Δείτε βίντεο

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 ο Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, χοροστάτησε στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου που τελέσθηκε στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας. Συγχοροστάτησε ο Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός.

Στην Ακολουθία συμμετείχε πλήθος πιστών.

Στα Ιερά Αναλόγια έψαλαν φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός “Ευ νεάνιδες” του Εργαστηρίου Ποιητικής του ΤΜΕΤ και ο Βυζαντινός Χορός της Ενορίας υπό την καθοδήγηση του Πρωτοψάλτου του Ναού κ. Γεωργίου Πατρώνα, Επίκουρου Καθηγητού του ΤΜΕΤ ΠΑΜΑΚ.

Στην Ακολουθία παρέστησαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και η Δήμαρχος Χαλκίδας κα. Ελένη Βάκα.

Ο Επίσκοπός μας κατά το κήρυγμά του αναφέρθηκε στο ιερό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και στη θέση που η Παναγία μας κατέχει στο Μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.

Ο Ποιμενάρχης μας ενημέρωσε εν συνεχεία το φιλακόλουθο εκκλησίασμα για τη Λατρευτική Εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε σήμερα με την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.

Η Λατρευτική Εβδομάδα αποτελεί θεσμό που προϋπήρχε στην πόλη μας και που επανήλθε τις τρεις τελευταίες χρονιές. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την αρμόδια Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού.

Προ της απολύσεως, ο Μητροπολίτης μας συνεχάρη τους φοιτητές, οι οποίοι απέδωσαν άριστα τους ύμνους προς την Υπέρμαχο Στρατηγό, καθώς επίσης και τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού και Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεώς μας, π. Ιάκωβο Αθανασίου, για το σπουδαίο πνευματικό έργο που επιτελεί στη μεγάλη Ενορία του Αγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας.