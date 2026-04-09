Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Τόσο κόστισε η πιο εμβληματική χριστιανική σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι

Κάθε χρόνο, με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, χιλιάδες τηλεθεατές επιστρέφουν σε μια από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών: τη σειρά «Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Το έργο του Φράνκο Τζεφιρέλι δεν αποτελεί απλώς μια θρησκευτική αφήγηση, αλλά ένα διαχρονικό τηλεοπτικό γεγονός που συνεχίζει να συγκινεί, σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη του προβολή.

Στο επίκεντρο της επιτυχίας βρίσκεται η καθηλωτική ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάουελ στον ρόλο του Χριστού, μια ερμηνεία που έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του κοινού. Ωστόσο, πίσω από τη μεγαλειώδη εικόνα της παραγωγής, κρύβονται άγνωστες λεπτομέρειες που αφορούν τόσο το τεράστιο κόστος όσο και τις συνθήκες δημιουργίας της σειράς.

Μια παραγωγή-ορόσημο για την τηλεόραση

Όταν η σειρά γυρίστηκε το 1977, το κόστος της άγγιξε τα 18 εκατομμύρια δολάρια – ποσό που σήμερα αντιστοιχεί περίπου σε 100 εκατομμύρια. Για την εποχή, επρόκειτο για μία από τις πιο δαπανηρές τηλεοπτικές παραγωγές, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος και τη φιλοδοξία του εγχειρήματος.

Ο Φράνκο Τζεφιρέλι είχε ουσιαστικά πλήρη δημιουργική ελευθερία, χωρίς αυστηρούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα έργο συνολικής διάρκειας 371 λεπτών, το οποίο αρχικά παρουσιάστηκε ως κινηματογραφική ταινία και στη συνέχεια μετατράπηκε σε μίνι σειρά, ανοίγοντας νέους δρόμους για το τηλεοπτικό storytelling.

Γυρίσματα με διεθνή χαρακτήρα

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1975-1976 σε τοποθεσίες στο Μαρόκο και την Τυνησία, προσδίδοντας αυθεντικότητα και ρεαλισμό στην απεικόνιση της εποχής. Ενδεικτικά, οι σκηνές των συναγωγών γυρίστηκαν στο νησί Djerba, ενώ η πόλη Μοναστήρι χρησιμοποιήθηκε για την αναπαράσταση της Ιερουσαλήμ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί από τους κομπάρσους δεν μιλούσαν αγγλικά, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου ηχογράφηση των διαλόγων σε στούντιο. Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, το αποτέλεσμα δικαίωσε την παραγωγή.

Η πρεμιέρα της σειράς πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 1977 από το ιταλικό κανάλι RAI 1, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και καθιερώνοντας νέα πρότυπα για τις τηλεοπτικές παραγωγές θρησκευτικού περιεχομένου.

Η απρόσμενα χαμηλή αμοιβή του Πάουελ

Παρά το υψηλό budget, η αμοιβή του Ρόμπερτ Πάουελ ήταν σχετικά χαμηλή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ο παραγωγός Λου Γκρέιντ του είχε επισημάνει ότι η συμμετοχή του στη σειρά θα λειτουργούσε ως επένδυση για την καριέρα του, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε.

Πριν από τον ρόλο που τον καθιέρωσε, ο Πάουελ είχε ήδη εμφανιστεί σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ωστόσο η συγκεκριμένη σειρά αποτέλεσε σημείο καμπής για την πορεία του.

Ο ίδιος, άλλωστε, είχε υιοθετήσει από νωρίς μια λιτή φιλοσοφία ζωής. Μεγαλωμένος με αυστηρές οικονομικές αρχές, απέφευγε τις σπατάλες και δεν ξόδευε περισσότερα από όσα διέθετε. Ακόμη και στις δύσκολες περιόδους, όταν ζούσε στο Λονδίνο με περιορισμένα μέσα, παρέμεινε πιστός στη στάση αυτή, δίνοντας προτεραιότητα στην εμπειρία και όχι στο χρήμα.

Ένα έργο που αντέχει στον χρόνο

Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη του προβολή, το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» παραμένει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια τηλεόραση. Με υψηλή αισθητική, βαθιά συγκίνηση και ιστορική ακρίβεια, συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πασχαλινής τηλεοπτικής παράδοσης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία.