Ιεράς Σύνοδος για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία εκ των πλέον εμβληματικών μορφών της σύγχρονης ελληνικής διανοήσεως

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Βαθιά συγκινημένα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τονίζει, μεταξύ άλλων, σε ανακοινωθέν που εξέδωσε για την εκδημία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ ότι «Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την ακαδημαϊκό, η οποία προέβαλε την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και την εγγενή του συνάφεια με την Ορθόδοξη Εκκλησία, διατρανώνοντας ότι ο βυζαντινός πολιτισμός αποτελεί ταυτοτικό στοιχείο της πνευματικής φυσιογνωμίας της Ευρώπης».

Προσεύχεται, μάλιστα, «όπως ο Κύριος της ζωής και του θανάτου αναπαύσει την ψυχή της μεταστάσης δούλης Του και κατατάξει αυτήν εν σκηναίς δικαίων, χαρίζοντας την άνωθεν παρηγορία στους οικείους αυτής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

«Με αισθήματα βαθείας συγκινήσεως και ειλικρινούς θλίψεως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επληροφορήθη την εις Κύριον εκδημία της σπουδαίας και διακεκριμένης βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μιας εκ των πλέον εμβληματικών μορφών της σύγχρονης ελληνικής διανοήσεως, η οποία, διά του πολυσχιδούς και διεθνούς ακτινοβολίας έργου της, κατέστησε τον ελληνικό βυζαντινό πολιτισμό αντικείμενο δημιουργικής επαναπροσλήψεως εντός του παγκοσμίου επιστημονικού γίγνεσθαι.

Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την ακαδημαϊκό, η οποία προέβαλε την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και την εγγενή του συνάφεια με την Ορθόδοξη Εκκλησία, διατρανώνοντας ότι ο βυζαντινός πολιτισμός αποτελεί ταυτοτικό στοιχείο της πνευματικής φυσιογνωμίας της Ευρώπης. Με τη μακρά και διακεκριμένη παρουσία της σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η αείμνηστη κατόρθωσε να καταστήσει τον ελληνικό ακαδημαϊκό λόγο ισότιμο συνομιλητή στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορική γνώση δεν είναι αυτάρεσκη αναδίφηση του παρελθόντος, αλλά κριτήριο αυτογνωσίας και προπάντων ευθύνης.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προσεύχεται όπως ο Κύριος της ζωής και του θανάτου αναπαύσει την ψυχή της μεταστάσης δούλης Του και κατατάξει αυτήν εν σκηναίς δικαίων, χαρίζοντας την άνωθεν παρηγορία στους οικείους αυτής.

Αιωνία αυτής η μνήμη».

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ Ιερά Σύνοδος

