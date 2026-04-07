Γιάννης Λοβέρδος: Θα γίνει η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα – Είναι η “ψυχή” των Ελλήνων

Τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο πραγματοποιηθεί η μεταφορά όπως τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει δύσκολη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη όπου βρίσκεται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Από εκεί ο κ. Λοβέρδος συνοδεία με τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος θα εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως όπου θα γίνει η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός και ο Πατριάρχης θα του το παραδώσει.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι το Άγιο Φως είναι η ψυχή των Ελλήνων την περίοδο του Πάσχα. Υπογράμμισε ότι «συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ηθικά και συναισθηματικά, αλλά και ψυχολογικά».

«Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας», συμπλήρωσε.