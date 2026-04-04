Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται το πασχαλινό Smile Bazaar στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Το καθιερωμένο Πασχαλινό Smile Bazaar διοργανώνει και φέτος στη Θεσσαλονίκη το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σε έναν ευρύχωρο και φιλόξενο χώρο, σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από επώνυμα ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, αξεσουάρ και είδη σπιτιού, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, με εκπτώσεις που αγγίζουν έως και το 70%.

Παράλληλα, στο SmileBazaar θα βρείτε μοναδικές, χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες και δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη από τους εθελοντές και τους εργαζόμενους των Εθελοντικών Δημιουργικών Εργαστηρίων του Οργανισμού.

Αγαπημένα brands στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχοντας στο SmileBazaar με τα μοναδικά προϊόντα τους, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα brands που στηρίζουν την συγκεκριμένη δράση του Οργανισμού θα ανακοινωθούν σύντομα.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Πληροφορίες:

29 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2026

Καθημερινά από τις 11:00π.μ. έως τις 19:00

ΔΕΘ HELEXPO, Απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ (Νότια Πύλη)

Θεσσαλονίκη Το Χαμόγελο του Παιδιού

