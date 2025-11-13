MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του Φ. Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 13/11 ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 12/11, κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, έκρηξη που φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα στο χωριό.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr, o 23χρονος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, λίγο πριν τις 11 το πρωί.

Σε βίντεο από το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, που βρίσκεται στα χέρια των αρχών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το αυτοκίνητο του 23χρονου φαίνεται να πλησιάζει στο σπίτι του 27χρονου, να σταματάει και μετά από λίγα λεπτά να απομακρύνεται. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου φεύγει από το σημείο ο εκρηκτικός μηχανισμός εκρήγνυται.

Βορίζια: Ενώπιον Εισαγγελέα ο ανιψιός του Φ. Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των ΦραγκιαδάκηδωνΟ νεαρός εντοπίστηκε στα Βορίζια και συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του 23χρονου:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Βορίζια

