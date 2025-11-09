Βορίζια: Στη φυλακή τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό

Προφυλακιστέα κρίθηκαν την Κυριακή (9/11) τρία μέλη από την οικογένειας Φραγκιαδάκη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με το μακελειό στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, όπου έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πρόκειται για τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια, που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Δευτέρα, μετά την τέλεση της κηδείας της αδικοχαμένης θείας τους, κατά την διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Παρόλο που τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ήταν να απολογηθούν αύριο το πρωί, η ανακρίτρια μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων.

Μετά την απολογία τους κρίθηκαν και οι τρεις προφυλακιστέοι.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι του αιματηρού επεισοδίου αλλά και όσοι κρύβονται πίσω από την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.

Οι Αρχές αναζητούν τα όπλα της αιματηρής βεντέτας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το όπλο με το οποίο ο εκλιπών 39χρονος Φανούρης Καργάκης άρχισε να πυροβολεί τα μέλη των Φραγκιαδάκηδω, ήταν ένα Glock μετασκευασμένο με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, ώστε να πυροβολεί κατά ριπάς.

Το Glock είναι ένα από τα όπλα που συνεχίζουν να αναζητούν οι αστυνομικοί. Η άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων ίσως αποκαλύψει προς τα πού κινήθηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν τον οπλισμό. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει ότι μετά τη συμπλοκή γυναίκες και παιδιά που ήταν στο σημείο άρχισαν να εξαφανίζουν τους κάλυκες για να μην τους βρουν οι αστυνομικοί.

Την ίδια ώρα σε δύσβατες περιοχές του Ψηλορείτη αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας της 56χρονης που δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς αλλά ήταν παρόντες την ώρα που έπεφταν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη. Η Αστυνομία τους αναζητά τόσο για να δώσουν κατάθεση αλλά και για λόγους προστασίας τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.

Για να αποφευχθεί νέα ένταση το πρωί τελέστηκε σε μια μονή έξω από τα Βορίζια μνημόσυνο για τον 39χρονο, ενώ με κήρυγμα που αναγνώστηκε σε όλους τους ναούς της Κρήτης η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης απηύθυνε έκκληση για ειρήνη.

«Μοιραζόμαστε μαζί με όλους τον προβληματισμό και την αγωνία μας και σας προσκαλούμε σε μια συνετή αντιμετώπιση των προβλημάτων της εγκληματικότητας και της ωμής βίας στο νησί μας», είπε ο ιερέας.

Τα κτήματα που «φούντωσαν» τη βεντέτα

Παράλληλα, στο Mega, μίλησε συγγενής της 56χρονης, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, και αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

«Έχουμε στα όρια ένα υπόστεγο. Ψηλά στο βουνό. Και για να μας βγάλουν από εκεί θέλανε τώρα να πάνε στον τόπο μας να χτίσουν μία εκκλησία. Για να γίνει, λέει, ο σασμός έπρεπε να τους αφήσουμε να χτίσουν την εκκλησία και να τους δώσουμε και το σπίτι. Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν να τους δώσουμε το σπίτι», τόνισε.

Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια μαινόταν αδυσώπητη πολύ καιρό πριν γίνει ανταλλαγή πυρών το περασμένο Σάββατο. Επίκεντρο ήταν όχι μόνο το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε η βόμβα αλλά και ένα μαντρί που ανήκε στην ίδια οικογένεια.

«Το σπίτι λοιπόν δεν τους το δώσαμε και οι μεσίτες λένε αφήστε τους να κάνουν την εκκλησία, να τα φτιάξετε. Τους αφήσαμε να φτιάξουν την εκκλησία, έχει ρίξει το δάπεδο, αλλά δεν πρόλαβε να την φτιάξει. Είδες ο Θεός;», είπε στη συνέχεια.

Η διεκδίκηση της γης ήταν μόνο η πρόφαση. Στην πραγματικότητα, η μία οικογένεια ήθελε να αναγκάσει την άλλη να φύγει από την περιοχή.

Και συμπλήρωσε: «Εικοσιπέντε χρόνια γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάναμε συνέχεια πίσω. Χωράφια τους έχουμε δώσει. Ο αδελφός μου τους έχει δώσει χωράφια για να μας αφήσουν ήσυχους. Όπου είμαστε θέλουν να φύγουμε από το χωριό. Αλλά εμείς δεν φεύγουμε. Να φύγουν αυτοί που το ξεκινήσανε».

