Βιολάντα: Πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο Vitafree

Κρίσιμη καμπή διανύει η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, καθώς η επόμενη εβδομάδα θεωρείται καθοριστική για την αποκατάσταση μέρους της παραγωγικής της δραστηριότητας – εξέλιξη από την οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και η ομαλή μισθοδοσία περισσότερων από 360 εργαζομένων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η επαναλειτουργία του εργοστασίου της συγγενούς εταιρείας Vitafree, το οποίο βρίσκεται στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Τρικάλων–Λάρισας, πλησίον των κεντρικών εγκαταστάσεων της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το απόθεμα προϊόντων που διέθετε η εταιρεία στις αποθήκες της – και με το οποίο τροφοδοτούσε την αγορά τον τελευταίο μήνα – εξαντλείται, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη ελλείψεις σε συγκεκριμένους κωδικούς στα ράφια.

Σχεδόν έναν μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, δύο εργοστάσια της εταιρείας στα Τρίκαλα παραμένουν κλειστά, ενώ το τρίτο στη Λάρισα συνεχίζει να λειτουργεί. Το κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα δεν λειτουργεί από τις 26 Ιανουαρίου, ημέρα της έκρηξης, τόσο λόγω των ελέγχων που διενεργήθηκαν όσο και εξαιτίας των απαραίτητων βελτιώσεων που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υποδομών.

Στην περίπτωση του εργοστασίου της Vitafree, που ανεστάλη η λειτουργία του την τελευταία εβδομάδα, οι έλεγχοι της Περιφέρειας διαπίστωσαν παραλείψεις, οδηγώντας σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026. Η επιχειρηματική οικογένεια – με τον Στέφανο Τζιωρτζιώτη, γιο του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο οποίος κρατείται, και τη σύζυγό του Αικατερίνη Τσίνα – φέρεται να επιταχύνει τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας, ώστε να αρθεί η ανάκληση. Εκτιμάται ότι από τις 5 Μαρτίου το εργοστάσιο θα μπορέσει να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Με δύο εργοστάσια σε λειτουργία, η Βιολάντα θα επιχειρήσει να καλύψει το παραγωγικό κενό που αφήνει το «λουκέτο» στις κεντρικές εγκαταστάσεις, για άγνωστο ακόμη χρονικό διάστημα. Το ζήτημα της μισθοδοσίας παραμένει κρίσιμο: μέχρι στιγμής ο ιδιοκτήτης έχει καλύψει τις αποδοχές του ενός μήνα κατά τον οποίο η παραγωγή υπολειτουργεί, ωστόσο η αβεβαιότητα για τη συνέχεια εντείνεται όσο παρατείνονται οι περιορισμοί.

Παράλληλα, από τον Μάρτιο αναμένεται να αποτυπωθούν και στα στοιχεία πωλήσεων οι επιπτώσεις της κρίσης, μέσα από τις μετρήσεις των εταιρειών στατιστικών μελετών. Τότε θα φανεί σε ποιο βαθμό η αρνητική δημοσιότητα επηρέασε την καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στα προϊόντα με το brand Βιολάντα. Το τελικό μέγεθος της ζημιάς θα εξαρτηθεί και από τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης, τις έρευνες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

Η εταιρεία, πάντως, συνεχίζει να δέχεται παραγγελίες τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό για εξαγωγές. Ωστόσο, πλέον καλείται όχι μόνο να διατηρήσει τις συνεργασίες της, αλλά και να επανεκκινήσει ουσιαστικά την παραγωγή, ώστε να τροφοδοτήσει εκ νέου την αγορά με φρέσκο προϊόν και να περιορίσει τις οικονομικές πιέσεις που συσσωρεύονται.