Βιολάντα: Νέα στοιχεία για παραλείψεις πριν από τη φονική έκρηξη – Πιθανή η άσκηση ποινικών διώξεων και σε άλλα πρόσωπα

Αίτημα αποφυλάκισης αναμένεται να καταθέσουν έως την Τετάρτη οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, κρίνοντας ως υπερβολικό το μέτρο της προσωρινής κράτησης που του έχει επιβληθεί μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα στοιχεία της δικογραφίας και οι μαρτυρικές καταθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σκιαγραφούν ένα περιβάλλον σοβαρών παραλείψεων, τεχνικών αδυναμιών και ελλιπών μέτρων ασφαλείας, τα οποία φέρεται να είχαν επισημανθεί μήνες πριν από το δυστύχημα.

«Κοινό μυστικό» η ύποπτη μυρωδιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ύποπτη οσμή εντός του εργοστασίου φέρεται να ήταν γνωστή σε εργαζόμενους και στελέχη, ωστόσο – όπως αναφέρεται – η προέλευσή της υποβαθμιζόταν από τη διοίκηση.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων, τα οποία καταδεικνύουν ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2025 είχαν εντοπιστεί σοβαρές παραβάσεις. Οι παρατηρήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

Τις αποστάσεις ασφαλείας των δεξαμενών

Την αντοχή του δικτύου

Την ακαταλληλότητα ορισμένων υλικών κατασκευής

Για την αποκατάσταση των προβλημάτων είχε αρχικά προϋπολογιστεί ποσό 32.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, ζητήθηκε αναπροσαρμογή της προσφοράς, με αποτέλεσμα την κατάθεση νέας, μειωμένης οικονομικής πρότασης ύψους 22.300 ευρώ.

Κρίσιμα κενά ασφαλείας

Σοκ προκαλεί και η κατάθεση τεχνικού, ο οποίος κατά την αυτοψία του διαπίστωσε ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας – μηχανισμού που διακόπτει αυτόματα την παροχή σε περίπτωση διαρροής – κρεμόταν ασύνδετο. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι ανιχνευτές αερίου που θα ενεργοποιούσαν τον μηχανισμό σε περίπτωση κινδύνου.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η ύπαρξη υπόγειου χώρου στο κτίριο Β. Πολιτικός μηχανικός φέρεται να είχε επισημάνει την ανάγκη πολεοδομικής τακτοποίησης, λαμβάνοντας – σύμφωνα με την κατάθεσή του – αρνητική απάντηση, με το επιχείρημα ότι επρόκειτο για αμπάζωτο χώρο χωρίς λειτουργική αξία και χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ωστόσο, η περιγραφή αυτή έρχεται σε αντίθεση με μαρτυρία εργαζομένου, ο οποίος υποστήριξε ότι στον συγκεκριμένο υπόγειο χώρο λειτουργούσε αποθήκη με μηχάνημα καθαρισμού νερού, συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο παρείχε νερό υπό πίεση σε όλο το εργοστάσιο και χειριζόταν ο υδραυλικός της μονάδας.

Στο μικροσκόπιο του ανακριτή

Τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται εξονυχιστικά από τον ανακριτή, ο οποίος μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου επιχειρηματία.

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε νέο κύκλο καταθέσεων ή αν θα ζητηθεί η άσκηση νέων ποινικών διώξεων σε βάρος τρίτων προσώπων που ενδεχομένως φέρουν ευθύνη.

Στο μεταξύ, οι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» προετοιμάζουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, επιδιώκοντας την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί έντονο κοινωνικό και δικαστικό ενδιαφέρον.