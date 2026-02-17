MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον 57χρονο που σε κατάσταση μέθης παρενοχλούσε εν πτήσει επιβάτες και πλήρωμα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σε συνολική φυλάκιση 8 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 57χρονος επιβάτης πτήσης, που σε κατάσταση μέθης παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα του αεροσκάφουςπετώντας μπουκάλια με νερό.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για διατάραξη ασφάλειας πτήσεων και παράβαση εντολών κυβερνήτη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον αερολιμένα «Μακεδονία» αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη εκπροσωπεί την ολιγαρχία και ερημώνει την περιφέρεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΠΑΙΔΕΙΑ 24 ώρες πριν

Έτοιμα την επόμενη σχολική χρονιά τα 17 σχολεία που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ στην Κ. Μακεδονία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Καρυστιανού για Τέμπη: Αναμένουμε επιτέλους η Εισαγγελέας Λάρισας να κάνει το καθήκον της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Πιερρακάκης από Eurogroup: Εμβαθύνουμε στην πολύτιμη σχέση με τον Καναδά

ΠΑΙΔΕΙΑ 18 ώρες πριν

Λάρισα: Αντιδράσεις για κάλεσμα σε μαθητές να επισκεφθούν το Ιερό Λείψανο του Μ. Βασιλείου