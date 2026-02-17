MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαμός σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη: Επιβάτης μέθυσε, έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πτήσης που πέταξε από την πόλη Κουτάισι της Γεωργίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 57χρονος επιβάτης σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο. Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά. Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.

Λίγο μετά τις 21:00 το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία. Εκεί αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

