Θεσσαλονίκη: Παρουσιάστηκε στα Δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκε σήμερα ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του από οπαδό του Άρη το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη, ο οποίος μέχρι τώρα παρέμενε άφαντος, εμφανίστηκε σήμερα αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη.

Ο 21χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας και μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος. Σημειώνεται πως σε βάρος του δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως ο έτερος νεαρός που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ< έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Η συνήγορος του 20χρονου φίλου του Κλεομένη, Κωνσταντίνα Κάτσια δήλωσε: «Παρουσιαστήκαμε με τον εντολέα μου στην ανακρίτρια του 1ου τμήματος πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Η ίδια τον έχει καλέσει και θέσαμε στη διάθεση της την εμφάνιση μας ήδη από τις 26 Μαρτίου. Σήμερα προφανώς πήραμε προθεσμία για να απολογηθούμε. Τούτο θα συμβεί την Παρασκευή. Θα έχουμε γνώση της δικογραφίας και των συνθηκών και το τι θα απαντήσουμε επ’ αυτού».