MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν επτά άτομα για οπαδικό επεισόδιο που άφησε σε κωματώδη κατάσταση 20χρονο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αθώα κρίθηκαν επτά άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για άγριο επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, το οποίο σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2019, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε σε βάρος τεσσάρων οπαδών του Άρη που επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους με τον Άρη Λεμεσού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας 20χρονος, τότε, που υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες σε κωματώδη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εισήχθη το σκέλος που αφορούσε τον τραυματισμό του 20χρονου, με τους επτά κατηγορούμενους να παραπέμπονται για την πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, από κοινού -ο τελευταίος για συνέργεια στην πράξη αυτή.

Απολογούμενοι, οι κατηγορούμενοι, 26 έως 33 ετών, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Από την πλευρά του, το 27χρονο σήμερα θύμα κατέθεσε τα εξής: «Πήγαμε να φάμε στο κέντρο μετά τον αγώνα. Νοσηλεύτηκα 10-15 μέρες μέρες στην Εντατική κι άλλες τόσες στο νοσοκομείο. Επέστρεψα στο σπίτι για ανάρρωση. Σήμερα η υγεία μου έχει επανέλθει. Η μνήμη μου σταματάει στην Καμάρα. Οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολλά άτομα και με χτυπούσαν με διάφορα αντικείμενα. Δεν θυμάμαι κανέναν ούτε αναγνωρίζω κανέναν».

Καθώς δεν αποδείχθηκε η εμπλοκή των παραπάνω προσώπων στο επίδικο επεισόδιο, οι δικαστές αποφάσισαν να τους αθωώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Οπαδική βία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

“Ενάντια στη συγκάλυψη”: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

ΟΗΕ: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και δίκαιη ειρήνη τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν 26χρονο νεκρό από σύγκρουση μηχανών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Sold out η Θέλτα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: “Ας κάνουμε το γήπεδο να βράζει”