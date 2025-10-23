MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Σε εξέλιξη προκαταρτική εξέταση για τυχόν ευθύνες ιατροδικαστών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για το δυστύχημα των Τεμπών μετά την ανάσυρση της μήνυσης σε βάρος των ιατροδικαστών.

Στην προκαταρκτική, σύμφωνα με το protothema.gr, ερευνώνται αν υπάρχουν ευθύνες των ιατροδικαστών, ενώ σε αυτήν την διαδικασία έχει «κουμπώσει» και το αίτημα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και εκταφών των ανθρώπων που έχασαν.

Την ίδια ώρα η αστυνομικές αρχές «τρέχουν» τη διαδικασία που αφορά τις εκταφές και τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Από τις 20 οικογένειες που ερωτήθηκαν από την αστυνομία, οι πέντε συμφώνησαν σε πρώτο στάδιο για την εκταφή. Πρόκειται στην ουσία για τους συγγενείς που ήδη είχαν καταθέσει σχετικά αιτήματα στο στάδιο της κύριας ανάκρισης για την σύγκρουση, δηλαδή για τις οικογένειες Καρυστιανού-Ψαρόπουλου, Ασλανίδη, Κωνσταντινίδη, Τηλκεριδη και Ρουτσι.

Επιπρόσθετα έχουν κλείσει και έχουν καταθέσει οι ιατροδικαστές καθώς διερευνάται αν προκύπτει παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν μετά το δυστύχημα.

Προκαταρτική εξέταση Τέμπη

