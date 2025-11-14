ΣτΕ: Η Ολομέλεια καλείται να απαντήσει αν αρμόδια να δώσει στοιχεία άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου είναι η ΑΔΑΕ ή η ΕΥΠ

Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας εξελίχθηκε μια παρτίδα τένις με ένα αμφίδρομο «μπαλάκι» το οποίο αναζητούσε ποιος είναι αρμόδιος μεταξύ της ΑΔΑΕ και της ΚΥΠ να ανταποκριθεί-απαντήσει στο αίτημα του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών του για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πάντως, την ίδια στιγμή στο κινητό τηλέφωνο του δημοσιογράφου είχε «μολυνθεί» με το λογισμικό της Predator.

Ο δημοσιογράφος έχει προσφύγει στο ΣτΕ και ζητάει να ακυρωθεί: α) η πράξη του προέδρου της ΑΔΑΕ, με την οποία πληροφορήθηκε ότι ο υπηρεσιακός φάκελος της άρσης απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών του (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) ζητήθηκε μεν από την ΕΥΠ, αλλά δεν στάλθηκε ποτέ στην ΑΔΑΕ και β) η άρνηση της ΕΥΠ να θέσει υπ’ όψη της ΑΔΑΕ τον φάκελο με τα επίμαχα στοιχεία.

Στην αίτηση ακύρωσης ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η ΑΔΑΕ παραβίασε τις συνταγματικές επιταγές και τη νομοθεσία, καθώς δεν διασφάλισε τη διαβίβαση των αιτηθέντων από την ΕΥΠ στοιχείων και εγγράφων, εξαντλώντας τις δυνατότητες εποπτείας της σε αυτήν, ενώ κατά παράβαση των ίδιων συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων αρνήθηκε η ΕΥΠ να συνεργαστεί με την ΑΔΑΕ προκειμένου να στείλει τον υπηρεσιακό φάκελο στην τελευταία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο, η εισηγήτρια σύμβουλος Επικρατείας, Μαρλένα Τριπολιτσίωτη, ανέφερε ότι η ΕΥΠ σε απάντηση σχετικού αιτήματος του ΣτΕ επισήμανε ότι οι αιτήσεις της ΕΥΠ δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν το έτος 2020 τρεις εισαγγελικές διατάξεις άρσης του απορρήτου που αφορούσαν τον εν λόγω δημοσιογράφο, «δεν ανευρέθηκαν στις σχετικές έρευνες που ακολούθησαν την ανάληψη της ηγεσίας της υπηρεσίες από την τρέχουσα διοίκηση και δεν είναι κατά συνέπεια στη διάθεσή της».

Και συνεχίζει η απάντηση της ΕΥΠ, «στο ηλεκτρονικό αρχείο διαβίβασης των αιτήσεων της υπηρεσίας προς το αυτοτελές γραφείο του εποπτεύοντος την υπηρεσία εισαγγελικού λειτουργού είναι καταγεγραμμένη η αποστολή των συγκεκριμένων αιτήσεων την 10/06/2020, την 13/07/2020 και την 12/08/2020 αντίστοιχα».

Στην συνέχεια ο Γεώργιος Σταματιάδης, συνήγορος υπεράσπισης του δημοσιογράφου επισήμανε ότι η ΑΔΑΕ είναι εγγυητής του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και είχε την συνταγματική υποχρέωση να ζητήσει από την ΕΥΠ τα στοιχεία που αφορούσαν τον κ. Κουκάκη και τους λόγους που την οδήγησαν στην άρση του απορρήτου αφού προηγούμενα χαρακτηρίστηκε επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Θεοδωράτος, δικηγόρος της ΑΔΑΕ επισήμανε ότι ο δημοσιογράφος κακώς απευθύνθηκε στην Υπηρεσία, καθώς αρμόδια να απαντήσει στο αίτημά του και να του παρέχει στοιχεία είναι η ΕΥΠ.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει τη νομοθετική δυνατότητα-εξουσιοδότηση να ερευνήσει τις εισαγγελικές παραγγελίες για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η ΕΥΠ παραστάθηκε με την εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – ΝΣΚ, Σταυρούλα Μπανάκου, η οποία επισήμανε ότι κακώς προσβάλλονται οι αποφάσεις της ΑΔΑΕ, αφού αρμόδια είναι η ΕΥΠ, ενώ παράλληλα συντάχθηκε με τις απόψεις του συνηγόρου της ΑΔΑΕ.

Εξάλλου, κατά την συζήτηση της υπόθεσης έγινε αναφορά στην απόφαση της Ολομέλεια του ΣτΕ του περασμένου έτος (465/2024), σύμφωνα με την οποία είχε κριθεί ότι: «Η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης των θιγομένων για την επιβολή σε βάρους τους του μέτρου άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται πλέον διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, ο οποίος αντίκειται στο άρθρο 19 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΣΔΑ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Ποινική δίκη

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών συνεχίστηκε η δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών, οι οποίοι συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρίες, Intellexa και Κρίκελ και κατηγορούνται για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Ενώπιον του Πλημμελειοδικείου κατέθεσε πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, η οποία είχε ενημερωθεί ότι ήταν ανάμεσα στα θύματα του παράνομου λογισμικού Predator.

Πηγή: protothema.gr