Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Το τελευταίο αντίο είπαν χθες συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες αλλά και χιλιάδες θαυμαστές στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση του θανάτου του σοκάρουν, ενώ στο “κάδρο” βρίσκονται οι δύο γιατροί της κλινικής στην οποία είχε καταφύγει ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Σήμερα Τρίτη θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν σήμερα γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Χθες ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Υπέστη θρόμβωση στα πρώτα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε χθες το Mega, ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη θρόμβωση σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία φέρεται να ξεκίνησε στις 14:14 και, περίπου εννέα με δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα κατέγραψε το πρώτο alert για την υγεία του ασθενούς, με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μηχάνημα έχει καταγράψει τη στιγμή που ο τραγουδιστής εμφάνισε πρόβλημα. Ακολούθησαν και άλλα alerts, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίστηκε μέχρι τις 14:56.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο γιατρός θα έπρεπε να αποσυνδέσει αμέσως τον ασθενή από το μηχάνημα και να προχωρήσει σε άλλες ενέργειες προκειμένου να τον επαναφέρει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να παραμείνει συνδεδεμένος στο μηχάνημα για συνολικά 42 λεπτά.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη διαδικασία

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ιατρός είχε διαγράψει από το κινητό της ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες όπου απεικονίζεται ο γνωστός τραγουδιστής.

Στα ντοκουμέντα καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.

Χορήγησαν λάθος δόση αδρεναλίνης

Μία από τις αποκαλύψεις που σοκάρουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που του χορήγησαν αδρεναλίνη.

Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση.

Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.