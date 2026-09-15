Αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης – Ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος – “Ηλία θυμήσου, είμαστε μαζί σου”, φώναζαν οπαδοί του – Δείτε βίντεο

Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Εκεί, περίμεναν τον Ηλία Κασιδιάρη δεκάδες οπαδοί του φωνάζοντας: «Ηλία θυμήσου είμαστε μαζί σου», «Ηλία, σ’ αγαπάμε».

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Ο Ηλίας Κασιδιάρης μιλώντας στους οπαδούς του ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος μιλώντας στους οπαδούς του.

Βγαίνοντας από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιάρης δήλωσε: «Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ’ ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

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