Ρόδος: Κακουργηματικές διώξεις σε δύο Τούρκους διακινητές για την αποβίβαση 58 μεταναστών

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας Ρόδου, σε βάρος δύο Τούρκων υπηκόων, που συνελήφθησαν από το Λιμενικό Σώμα.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, ανοιχτά της Ρόδου, έπειτα από καταδίωξη στελεχών του Λιμενικού σώματος, αφού είχαν αποβιβάσει προηγουμένως σε παραλία του νησιού 58 άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Λιμενικό, οι δύο συλληφθέντες, ξεκίνησαν από την Τουρκία με ταχύπλοο και αποβίβασαν στην περιοχή Γεννάδι Ρόδου, 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 παιδιά.

Οι δύο φερόμενοι δράστες, αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή Ρόδου την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ