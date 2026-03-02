MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ρόδος: Κακουργηματικές διώξεις σε δύο Τούρκους διακινητές για την αποβίβαση 58 μεταναστών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας Ρόδου, σε βάρος δύο Τούρκων υπηκόων, που συνελήφθησαν από το Λιμενικό Σώμα.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, ανοιχτά της Ρόδου, έπειτα από καταδίωξη στελεχών του Λιμενικού σώματος, αφού είχαν αποβιβάσει προηγουμένως σε παραλία του νησιού 58 άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Λιμενικό, οι δύο συλληφθέντες, ξεκίνησαν από την Τουρκία με ταχύπλοο και αποβίβασαν στην περιοχή Γεννάδι Ρόδου, 24 άνδρες, 11 γυναίκες και 23 παιδιά.

Οι δύο φερόμενοι δράστες, αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή Ρόδου την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διακινητές Ρόδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

