Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (24/10) το μεσημέρι πήρε ο 18χρονος στα Τρίκαλα, που σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντάς την με πετσέτα μπάνιου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στον 18χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η 54χρονη που όπως λέγεται δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην γειτονιά της, είχε χωρίσει με τον σύζυγο της και ο 18χρονος έμενε μαζί του και επισκεπτόταν τη μητέρα του μαζί με την αδερφή του κάποια Σαββατοκύριακα, όπως λένε περίοικοι.

Οι τσακωμοί της 54χρονης με τον γιο της ήταν συνεχείς. Ωστόσο, χθες ο 18χρονος χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ τους κι ενώ έβλεπαν μαζί τηλεόραση, σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και πήρε μια πετσέτα, επέστρεψε στο καθιστικό και με απόλυτη ψυχραιμία, τύλιξε την πετσέτα γύρω από το λαιμό της ίδιας του της μητέρας και την έπνιξε.

Στη συνέχεια απόλυτα ήρεμος και ψύχραιμος τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του και περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι της δολοφονημένης μητέρας του για να τον συλλάβουν.

Δολοφονία Τρίκαλα

