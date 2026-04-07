Προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη έλαβε η Ειρήνη Μουρτζούκου

Ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγήθηκε σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Η 25χρονη, η οποία κρατείται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, με τον δικηγόρο της να τονίζει την ανάγκη μελέτης της δικογραφίας και των στοιχείων που προέκυψαν από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Σύμφωνα με το patrisnews, η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει σταθερή στην άρνηση της ενοχής, με την ίδια να υποστηρίζει πως το παιδί ήταν η προτεραιότητά της. Μέσω του υπομνήματός της, η Μουρτζούκου στρέφει τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη πως το παιδί εξέπνευσε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια χειραγωγήθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να ψευδομαρτυρήσει αρχικά για να «καλύψει» την κατάσταση. Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς περί «σατανικού σχεδίου» εις βάρος της, οι δικαστικές Αρχές προχώρησαν στην ποινική δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα και τις καταθέσεις της μητέρας που την υποδεικνύει ως υπεύθυνη.

Σημειώνεται οτι κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού στο γραφείο της ανακρίτριας Αμαλιάδας, η 25χρονη συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν εντάσεων.

