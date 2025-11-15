Ποινική δίωξη για τα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία πλημμελήματα σε βάρος 23 μελών του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν χθες στην Πλατεία Συντάγματος, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το protothema.gr, στους συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, τα μέλη της αναρχικής οργάνωσης άνοιξαν πανό, φώναζαν συνθήματα και έγινε επέμβαση των αστυνομικών. Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.