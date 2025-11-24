Οικογενειακή τραγωδία με δύο νεκρούς στον Μασταμπά Ηρακλείου: Προσωρινά κρατούμενος ο 57χρονος που έβαλε φωτιά στο σπίτι

Προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 57χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία τετελεσμένη κατά συρροή και πυρκαγιά από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για περιουσία για την υπόθεση της οικογενειακής τραγωδίας στο σπίτι στον Μασταμπά Ηρακλείου στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο άνδρας -γιος και αδελφός των δύο θυμάτων- που έπεσε στο κενό από ταράτσα κατοικίας στον Μασταμπά Ηρακλείου, έχει εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο, καθώς φέρει εκτεταμένα ορθοπεδικά τραύματα από την πτώση.

Η συνήγορος του 57χρονου Αλεξάνδρα Σπανάκη ζήτησε τον κατ’οίκον περιορισμό του πελάτη της με ηλεκτρονική επιτήρηση, ωστόσο επειδή δεν υπάρχει υποδομή σε τοπικό επίπεδο, αυτό κρίνεται αδύνατο, σύμφωνα με το neakriti.gr. Όμως τα εκτεταμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει καθιστούν αδύνατη την προφυλάκισή του. Την Τρίτη η κυρία Σπανάκη αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυροσβεστική είχε δεχτεί κλήση λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου για φωτιά σε σπίτι πρώτου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά.

Η δικογραφία περιγράφει ότι «κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς».

Αν και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια, εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθήμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό με αποτέλεσα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».

Στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος οι Αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος» ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες…».

Εν τω μεταξύ οι πυροσβέστες εντόπισαν στην κατοικία τους δύο νεκρούς. Ο κατάκοιτος γιος βρέθηκε στο κρεβάτι: «Έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης». Η άτυχη γυναίκα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου». Κατά τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος συγκατοικούσε με τη μητέρα και τον αδερφό του, αλλά και την αδερφή του.

Αυτή «αποχώρησε από την οικία περί τις 18.00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδερφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδερφός της ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού έναυσε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδερφού του».