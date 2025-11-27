Novartis: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεια των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος, αλλά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε τράπεζες της Ελβετίας, που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης (με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη, (με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση») με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή υπό τον πρόεδρό της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη θεωρεί πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονται σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ . Αντίστοιχα από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους. Για το λόγο αυτό, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίους μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για το αδίκημα – επίσης κακούργημα – της συνέργειας σε ξέπλυμα .

‘Ηδη η σχετική εντολή δέσμευσης έχει φτάσει στις τράπεζες εντός Ελλάδος, και στις αντίστοιχες Ελβετικές και με βάση αυτή προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν προσωρινά «παγωμένα» .

Η κίνηση αυτή της Αρχής σηματοδοτεί όπως όλα δείχνουν και νέα ποινική έρευνα για τους δύο κατηγορούμενους καθώς ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε, όπως προβλέπει ο νόμος, πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) σε βάρος των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων με βάση τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 εώς 33 μήνες με αναστολή.