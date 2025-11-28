Μενίδι: Ποινική δίωξη σε βάρος της μητέρας που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την ανήλικη έγκυο κόρης της

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε στην 35χρονη γυναίκα που συνελλήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της ανήλικης εγκύου κόρης της με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.

Η 14χρονη πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, όπου κατήγγειλε την μητέρα της. Με εισαγγελική εντολή η ανήλικη βρίσκεται στο Παίδων.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης.

Η υπόθεση παραπέμπεται σε ανακριτή.