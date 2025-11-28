MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη σε βάρος της μητέρας που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την ανήλικη έγκυο κόρης της

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε στην 35χρονη γυναίκα που συνελλήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της ανήλικης εγκύου κόρης της με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει.

Η 14χρονη πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, όπου κατήγγειλε την μητέρα της. Με εισαγγελική εντολή η ανήλικη βρίσκεται στο Παίδων.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για διακοπή κύησης.

Η υπόθεση παραπέμπεται σε ανακριτή.

Μενίδι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

