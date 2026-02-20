Καβάλα: 22 μήνες φυλακή και επισκέψεις σε ψυχολόγο για τον 48χρονο οικοδόμο που έκλεβε… απλωμένα εσώρουχα

Σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών που δεν αναστέλλεται αλλά μετατρέπεται σε 20 ευρώ την ημέρα (συνολικό ποσό 13.000 ευρώ), καταδικάστηκε στο αυτόφωρο ο 48χρονος οικοδόμος από το Νομό Ξάνθης που συνελήφθη στην Καλαμίτσα την Τετάρτη 18/2. Κρίθηκε ένοχος για τις τρεις σε βάρος του κατηγορίες κλοπή, απειλή και οπλοκατοχή.

Όπως αναφέρει το proininews.gr 48χρονος συνδέθηκε με τα γνωστά περιστατικά σε Κηπούπολη Καλαμίτσα. Ωστόσο στο δικαστήριο κατηγορούνταν για 4 από αυτά. Όλα στην ίδια αυλή κατοικίας στην Καλαμίτσα. Προσέγγιζε κυρίως απογευματινές ώρες (ενώ είχε σκοτεινιάσει) και έκλεβε εσώρουχα που ήταν απλωμένα!

Σε μία από τις 4 περιπτώσεις έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή. Για τον εντοπισμό του έπαιξε ρόλο και υλικό από κάμερα. Φορούσε άλλοτε κουκούλα, άλλοτε σκούφο και άλλοτε μπλούζα που κάλυπτε και μέρος του προσώπου του.

Στην απολογία του παραδέχθηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγνώμη. Βάσει της απόφασης, υποχρεώνεται να επισκέπτεται τακτικά ψυχολόγο. Τα περιστατικά έγιναν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Το πιο πρόσφατο στις 18 Φεβρουαρίου. Λίγη ώρα μετά συνελήφθη στην Καλαμίτσα.

Χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του κι έρχονταν στην Καβάλα. Τη δε γυναίκα από την οποία έκλεβε απλωμένα εσώρουχα, δήλωσε ότι πρώτη φορά τη συνάντησε σε σούπερ μάρκετ της Καβάλας.