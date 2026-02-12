Ισόβια κάθειρξη σε κτηνοτρόφο και επιχειρηματία για την χασισοφυτεία στον Αλμυρό Βόλου

Bαριές ποινές επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε πέντε κατηγορούμενους για τη μεγάλη φυτεία κάνναβης που είχε εντοπιστεί τον Σεπτέμβριο του 2024 σε δασώδη περιοχή στον Αλμυρό Μαγνησίας.



Ειδικότερα, σε έναν κτηνοτρόφο και έναν επιχειρηματία από την Κρήτη επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και κάθειρξη δέκα ετών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.



Για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, σύμφωνα με το larissanet, το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης από πέντε έως εννέα έτη. Ωστόσο, μόνο για τους δύο που καταδικάστηκαν σε πέντε έτη για απλή συνέργεια αποφασίστηκε η έφεσή τους να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους.



Το δικαστήριο απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών για όλους τους κατηγορούμενους, με εξαίρεση έναν 20χρονο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.



Όπως επισημαίνει το larissanet, νωρίτερα η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή όλων των κατηγορουμένων, πλην του επιχειρηματία από την Κρήτη, για τον οποίο είχε εισηγηθεί απαλλαγή λόγω αμφιβολιών, αποδίδοντας την απόλυτη ευθύνη και τον ρόλο του ενορχηστρωτή της εγκληματικής οργάνωσης στον κτηνοτρόφο. Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης, με τους δικηγόρους του κτηνοτρόφου να ζητούν τη μεταβολή της κατηγορίας σε απλή συνέργεια.