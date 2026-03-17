Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφός της – Δείτε βίντεο

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Ηρακλείου, με διαφορά λίγων λεπτών, η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφός της που κατηγορούνται για την κακοποίηση και τον θάνατο του παιδιού τον Ιανουάριο του 2025.

Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, ξεκίνησε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Ο θάνατος του μικρού Άγγελου σύμφωνα με το κατηγορητήριο προήλθε από τα βασανιστήρια της μητέρας και του πατριού. Ένα 3χρονο αγγελούδι που βασανίστηκε μέχρι θανάτου από την ίδια του τη μητέρα και τον πατριό του.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Οι δύο κατηγορούμενοι κάθισαν σε διαφορετικά σημεία μέσα στη δικαστική αίθουσα. Κατηγορούμενος είναι και ο 23χρονος βιολογικός πατέρας του Άγγελου, για κακοποίηση του παιδιού του στο παρελθόν.

«Ο Άγγελος είναι το δικό μας παιδί» – Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου

Πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου όπου διεξάγεται η δίκη για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου ζητώντας δικαιοσύνη.

Μάλιστα δημιουργήθηκε φορέας στη μνήμη του μικρού παιδιού «Άγγελος Προστάτης», ενός φορέα που έχει στόχο την προστασία των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση.

«Ο άγγελος έγινε το δικό μας παιδί, είναι το δικό μας παιδί και θα παραμείνει» ανέφερε η πρόεδρος του Σωματείου. «Η μνήμη του παιδιού δε θα σβήσει. Γιατί δεν είναι ένα παιδί που έφυγε από αρρώστια ή από πόλεμο. Έφυγε από παιδοκτονία και ζητάμε δικαίωση»., ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με δάκρυα στα μάτια αναφέρει ότι θα γίνουν οι φωνή των παιδιών αυτών.

Έβγαλαν άνδρα από τη δικαστική αίθουσα επειδή φωτογράφισε τους κατηγορούμενους

Με ένα απρόοπτο φαίνεται ότι ξεκίνησε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, καθώς σύμφωνα με το cretalive.gr, ένας άνδρας που βρισκόταν στην αίθουσα, φωτογράφισε τους κατηγορούμενους.

Έγινε άμεσα αντιληπτός από την πρόεδρο, η οποία έδωσε και εντολή στους αστυνομικούς να τον απομακρύνουν από την αίθουσα.