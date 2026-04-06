Ηράκλειο: Αθωώθηκε η 24χρονη μητέρα για τις σφαίρες που εντοπίστηκαν σε παιδικό καρότσι

Αθώα κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη η 24χρονη μητέρα από το Ηράκλειο που εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο στον αερολιμένα Ηρακλείου να μεταφέρει με παιδικό καρότσι δέκα συνολικά σφαίρες επιμελώς κρυμμένες.

Η νεαρή γυναίκα επρόκειτο να ταξιδέψει για το εξωτερικό το απόγευμα της Παρασκευής ωστόσο συνελήφθη όταν το καρότσι πέρασε από το μηχάνημα ακτίνων x και μέσα σε αυτό βρέθηκαν οι δέκα σφαίρες.

Όπως αναφέρει το patris.gr, κατά τη διάρκεια της δίκης όπως και προανακριτικά η 24χρονη ισχυρίστηκε ότι είχε άγνοια αναφορικά για το τι υπήρχε στο καρότσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη φοιτήτρια από το Ηράκλειο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής έφτασε με το παιδί της στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει στο εξωτερικό, προκειμένου να περάσει τις ημέρες του Πάσχα με συγγενείς της.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν οι σφαίρες και κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια έχασε την πτήση και συνελήφθη.