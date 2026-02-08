Η απολογία της δασκάλας γιόγκα που έκαιγε αμάξια συγγενών και φίλων: “10 χρόνια με κατηγορούν ότι ζητάω χρήματα και βάζω γκαζάκια”

«Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο με κατηγορούν ότι βάζω γκαζάκια», δήλωσε κατά την απολογία της ενώπιον της εισαγγελέως και την ανακρίτριας, η δασκάλα yoga που προφυλακίστηκε για τον εμπρησμό αυτοκινήτων συγγενικών και φιλικών της προσώπων.

Η δασκάλα της yoga που κάποτε μεσουρανούσε στα γυμναστήρια των βορείων προαστίων, ξεκίνησε την απολογία της περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε τα τελευταία χρόνια.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μεταβατική φάση. Διέμενα σε ξενοδοχείο στην Κηφισιά και είχα πρόθεση να επιστρέψω στη Λακωνία για ξεκινήσω να εργάζομαι σε μία εταιρεία, στην εξυπηρέτηση πελατών. Σε αυτό το ξενοδοχείο έμεινα πέντε ημέρες, από 22-01-2026 έως 27-01-2026. Έπειτα δεν είχα κάποιο σταθερό τόπο διαμονής. Στις 31-01-2026 όταν με συνέλαβαν, πήγαινα σ’ ένα καφέ στη Ν. Ερυθραία όπου έχω μια γνωστή μου που δουλεύει εκεί και θα πήγαινα να κοιμηθώ στο σπίτι της το βράδυ. Όταν με πλησίασαν οι αστυνομικοί για να μου κάνουν έλεγχο δεν αρνήθηκα να συνεργαστώ ούτε προσπάθησα να διαφύγω».

Για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου στη Μεταμόρφωση στις 17 Ιανουαρίου του 2026, ισχυρίστηκε: «Στη Μεταμόρφωση μένει η θεία μου, η αδελφή του πάτερα μου και έχω να τη δω δέκα χρόνια. Στην πολυκατοικία όπου μένει η θεία μου, μένει και η δική μου οικογένεια δηλαδή οι γονείς μου και ο αδελφός μου απ’ όσο γνωρίζω. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχω να πάω από το 2022 οπότε και οι γονείς μου, με παρέλαβαν από το Ψυχιατρείο Τρίπολης , όπου νοσηλευόμουν επί δύο μήνες και με φιλοξένησαν στο σπίτι τους. Μετά επειδή οι γονείς μου αρνήθηκαν να με συνδράμουν στο πρόβλημα υγείας που είχα, έφυγα από το σπίτι. Με τη θεία μου δεν έχω καμία απολύτως επικοινωνία τα τελευταία είκοσι χρόνια. Στις 17-01-2026 εγώ βρισκόμουν στη Νέα Μάκρη και δεν μετέβην στην πατρική μου οικία στη Μεταμόρφωση».

Στη συνέχεια της απολογίας της που παρουσιάζει το protothema.gr, αρνήθηκε την εμπλοκή της και στην έκρηξη στη Νέα Ερυθραία στις 23-01-2026 από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

«Στις 23-01-2026 το απόγευμα ήμουν στην Κηφισιά, στο ξενοδοχείο όπου έμενα. Εκείνη την ημέρα δεν πήγα στη Νέα Ερυθραία. Την οικογένεια που μένει στη Νέα Ερυθραία δεν τη γνωρίζω. Αυτή που γνωρίζω είναι η Μ. Β. που μένει ομοίως στη Νέα Ερυθραία και ήταν φίλη δική μου και του γιου μου. Με τη Μ.Β. είχα πρόσφατη επικοινωνία με μηνύματα επειδή όταν αποφυλακίστηκα, δηλώσαμε ότι διαμένω στο σπίτι της, εκεί πήγαινε όλη μου η αλληλογραφία, μεταξύ άλλων και κάρτες με τις οποίες λάμβανα κάποια επιδόματα. Έτσι, στην τελευταία μας επικοινωνία της ζήτησα απλά να μου φέρει τη μοναδική μου κάρτα που είχε πάει στο σπίτι της και πράγματι μου την έφερε στο ξενοδοχείο όπου διέμενα. Μου την άφησε στη ρεσεψιόν χωρίς να τη δω, ούτε να μιλήσουμε».

Ειδική αναφορά έκανε και στον γιο της που διαμένει στο εξωτερικό. «Ο γιος μου μένει στην Ολλανδία και έχω να τον δω 10 χρόνια. Τους τελευταίους 2 μήνες ωστόσο ανταλλάσουμε κάποια μηνύματα μέσω What’ s up. Η σχέση μας διαρρήχθηκε το 2016 λόγω του ότι κατέθεσε ψεύδη στην τότε υπόθεση εμπρησμού που οδήγησε στην προφυλάκισή μου και έκτοτε δεν είχαμε καμία επικοινωνία, ενώ μέχρι το 2015 είχαμε άριστες σχέσεις και μέναμε μαζί στην Κηφισιά».

Παράλληλα, είπε: «Το 2016 έλαβε χώρα περιστατικό για το οποίο κατηγορήθηκα και αθωώθηκα, το οποίο αφορούσε σε πράξη έκρηξης-εμπρησμού με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με γκαζάκι στο αυτοκίνητο της μητέρας μου. Τότε μου είχαν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της εγγύησης και της εμφάνισης στο Α.Τ. Κηφισιάς, όμως επειδή παραβίασα τους περιοριστικούς όρους καθώς από βλακεία δεν έδωσα το παρόν, με συνέλαβαν και κρατήθηκα προσωρινά. Έκτοτε, ουσιαστικά είμαι άστεγη. Δεν γνωρίζω τον λόγο που όλα αυτά τα άτομα λένε ότι τους ζητάω χρήματα. Ούτε γνωρίζω για ποιο λόγο με κατηγορούν ότι βάζω γκαζάκια στα αυτοκίνητά τους. Δέκα χρόνια με κατηγορούν για τα ίδια πράγματα. Ειλικρινά εγώ δεν εμπλέκομαι σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις που μου αποδίδονται. Δεν έχω κανένα λόγο να ζητάω χρήματα από άγνωστους ανθρώπους που δεν μου έχουν δώσει ποτέ χρήματα» υποστήριξε η 56χρονη, δηλώνοντας πως επιθυμεί τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.