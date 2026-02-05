MENOY

Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών επειδή δεν της… δάνειζαν χρήματα

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενικών και φιλικών της προσώπων που δεν της έδιναν τα χρήματα που ζητούσε έβαζε 56χρονη δασκάλα γιόγκα από τα Βόρεια Προάστια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Ο σταθμός πρόβαλε βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση στη Νέα Ερυθραία, όπου μάλιστα ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε, με εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια.

Η 56χρονη μέσα σε 12 ημέρες έκανε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα φιλικών της προσώπων, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, όπως αναφέρθηκε, ήταν γνώριμη των αρχών: Το 2016 είχε κάνει άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων ήταν του πατέρα της.

