Θεσσαλονίκη: “Υπάρχει ομερτά” λέει ο δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

Δεύτερη προθεσμία ζήτησε και πήρε ο 23χρονος οπαδός του Άρη που δολοφόνησε τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της μητέρας του άτυχου 20χρονου, Παρασκευά Σπυράτου, η παρουσία στα δικαστήρια ήταν μαζική, καθώς τόσο οι συγγενείς του θύματος όσο και η κοινή γνώμη αναμένουν με έντονο ενδιαφέρον την απολογία του κατηγορούμενου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Όπως υπογράμμισε, η πράξη χαρακτηρίζεται ως «αδικαιολόγητη», με έμφαση στη χρήση του όπλου και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που προκάλεσαν τον θάνατο του νεαρού. Παρά ταύτα, η οικογένεια του 20χρονου επιθυμεί να ακούσει τη θέση του κατηγορούμενου, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε εκ νέου αναβολή της απολογίας του, ακολουθώντας –όπως είπε– υπερασπιστική τακτική, εξαντλώντας τα χρονικά περιθώρια που του παρέχει ο νόμος. Πρόκειται για την τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας, γεγονός που σημαίνει ότι η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Ο κ. Σπυράτος τόνισε πως η απολογία παρατείνεται προκειμένου να προετοιμαστεί ο κατηγορούμενος, «για να δει τι θα πει, ποια θα είναι η τελική του θέση. Η αλήθεια όμως, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι μία. Όταν ένας κατηγορούμενος έρχεται και λέει την αλήθεια, την αποτυπώνει από την πρώτη, που λέμε, ειλικρινή προανακριτική του απολογία. Αυτά που είπε εν ολίγοις δεν μπορεί και να το αλλάξει».

Καταλήγοντας, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σημείωσε ότι υπάρχει ομερτά γύρω από το έγκλημα και μετέφερε έκκληση της οικογένειας για μαρτυρίες και πληροφορίες: «Η οικογένεια κάνει μία έκκληση σε όλους τους παράγοντες, είτε αυτοί είναι πρόσωπα εμπλεκόμενα στο επεισόδιο είτε είναι πρόσωπα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν κάτι είτε από μπαλκόνι, είτε περνώντας είτε είχαν ακούσει κάτι από εμπλεκόμενα πρόσωπα, να έρθουν και να, να συνεισφέρουν σε αυτή την έρευνα. Διότι όπως είδαμε και έχει επιβεβαιωθεί και μέχρι σήμερα υπάρχει μία ομερτά, υπάρχει μία σιωπή και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος πάλι σήμερα δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί.»