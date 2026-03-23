Διεκόπη για 1η Απριλίου η δίκη για τα Τέμπη – Οργή των συγγενών για την αίθουσα

Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών η οποία ξεκίνησε σήμερα σε κλίμα έντασης, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

Συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι καταγγέλλουν ασφυκτικές συνθήκες εντός της αίθουσας. Νωρίτερα απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για αλλαγή της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη: «Τρέφω σεβασμό στους συγγενείς προσβλέπω στη συνεργασία, να εκφωνήσουμε τα ονόματα για να υπάρχει πρόοδος της δίκης» είπε η εισαγγελέας, σύμφωνα με το protothema.gr.

Το δικαστήριο αποφάσισε την πρόοδο της δίκης μόνο για την νομιμοποίηση των κατηγορουμένων την επόμενη δικάσιμο 1/4/26, καθώς δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Η πρόεδρος σημείωσε πως την 1η Απριλίου «θα έχουμε πάρει καλύτερα μέτρα για εσάς», όπως αναφέρει το newsit.gr.

Το γεγονός πως η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων αλλά και των δικηγόρων.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της η κυρία Καρυστιανού «η καινούργια αίθουσα για την οποία ακούσαμε τα καλύτερα από τον κ. Φλωρίδη που δήλωσε υπερήφανος, είναι η απόλυνη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς. Στην αίθουσα είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλο, η πλειοψηφία είναι όρθιοι. Οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές, πρέπει να βρούμε καινούργιο όρο για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει. Εκεί μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη»

Η ίδια είπε, ακόμα, ότι «θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ έξω. Αυτό δεν θα γίνει, είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και πρέπει να ακούσουν όλοι όσα θα ειπωθούν μέσα».

«Περιμέναμε στο θέμα των υποδομών να είναι ειλικρινείς και ανίκανοι, είναι ανίκανοι να σχεδιάσουν ακόμα και τις προδιαγραφές για μια αίθουσα» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε αγανακτισμένος και ο Πάνος Ρούτσι. Σύμφωνα με τον ίδιο τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η Πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

​Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δώσανε ένα 1,6 εκατ.ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορούμενων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».