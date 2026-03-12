Χρυσή Αυγή: Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης και οδηγείται στη φυλακή

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης παραδόθηκε η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (12.3.26).

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, βγήκε με αυτοκίνητο από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης.

Κατά την είσοδό της στο ΑΤ δεν έκανε κάποιο σχόλιο στις τηλεοπτικές κάμερες.