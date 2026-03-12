MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χρυσή Αυγή: Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης και οδηγείται στη φυλακή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης παραδόθηκε η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (12.3.26).

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, βγήκε με αυτοκίνητο από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης.

Κατά την είσοδό της στο ΑΤ δεν έκανε κάποιο σχόλιο στις τηλεοπτικές κάμερες.

Χρυσή Αυγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Η άνοιξη φέρνει μεγάλες αλλαγές σε τρία ζώδια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Πού θα κατασκευαστεί ο πρώτος ουρανοξύστης στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Γερμανία: Η κυβέρνηση απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη, αλλά αν κάποιος ψάχνει για περιπέτειες, θα τού απαντήσουμε

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πόλεμος στο Ιράν: Το Τελ Αβίβ δεν βλέπει άμεση πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Τρία τα πλοία που χτυπήθηκαν μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών ναρκοθετικών πλοίων