Αποφυλακίζεται σήμερα ο Κασιδιάρης – Τι λένε συνταγματολόγοι για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές

Αποφυλακίζεται σήμερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:00, σύμφωνα ανακοίνωση που εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή.

Στην ανακοίνωσή της, η κ. Πανταζή γνωστοποιούσε ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα πραγματοποιηθεί στις 15/9, σημειώνοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Σημειώνεται ότι, ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

«Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες», ανέφερε στη δήλωσή της η κα Πανταζή.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.

Τι λένε συνταγματολόγοι για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις εκλογές

γνωστοί συνταγματολόγοι αμφισβητούν ευθέως την εκτίμηση ότι η έξοδος από τις φυλακές, ανοίγει αυτομάτως την πόρτα για την πολιτική δραστηριοποίηση του καταδικασθέντα.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του κ. Νίκου Αλιβιζάτου πως η αποφυλάκιση δεν συνεπάγεται και εξάλειψη του εκλογικού κωλύματος. Μιλώντας στο Mega είπε πως «Τα 14 χρόνια της ποινής είναι τα χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τα χρόνια της εκτίσεως της ποινής. Άρα δεν μπορεί να κατέβει», υποστήριξε, επισημαίνοντας πάντως ότι τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Άρειος Πάγος κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών.

Στο ίδιο μήκος κινείται και η τοποθέτηση του κ. Νίκου Παπασπύρου αναπληρωτή Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στη Νομική Σχολή (ΕΚΠΑ).

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα “ΝΕΑ” αναφέρει: «Τι συμβαίνει με τον καταδικασθέντα σε κάθειρξη για εγκληματική οργάνωση σε περίπτωση αποφυλάκισης λόγω έκτισης ποινής; Μπορεί να μετάσχει στην ηγεσία κόμματος; Μπορεί τέτοιο κόμμα να λάβει μέρος στις εκλογές; Μπορεί ο ίδιος να είναι υποψήφιος βουλευτής; Και ως πότε ισχύουν οι απαγορεύσεις του νόμου; Η σύντομη απάντηση είναι ότι η αποφυλάκιση είναι αδιάφορη. Η αναλυτική απάντηση έχει ως εξής: πρόσωπο που έχει τέτοια καταδίκη δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος για όλη την χρονική διάρκεια της ποινής, με αφετηρία την απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αν επομένως καταδικάστηκε το 2020 σε ποινή 13 ετών, η ισχύς των απαγορευτικών εκτείνεται έως το 2033. Το γεγονός ότι συνυπολογίζεται για την “έκτιση” της ποινής προγενέστερη προσωρινή κράτηση, ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου ή άλλη παράμετρος δεν ενδιαφέρει. Η ρύθμιση έχει λογική διότι πριν την καταδίκη δεν μπορεί να τεθεί τέτοια απαγόρευση λόγω του τεκμηρίου αθωότητας. Αν μετάσχει σε ηγεσία, έστω και αποκρυπτόμενη, ο Άρειος Πάγος δεν επιτρέπεται να ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος και επομένως αυτό δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές. Το ίδιο ισχύει και αν το κόμμα έχει τον καταδικασθέντα ως υποψήφιο βουλευτή, εφόσον θεωρηθεί ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ρύθμιση έχει λογική διότι αν το κόμμα εν γνώσεις του πολιτεύεται με τέτοια πρόσωπα, πρέπει να αξιολογηθεί αν αντιστρατεύεται το πολίτευμα».

Ο κ. Παπασπύρου σημειώνει από την άλλη ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέλθει στις εθνικές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος (σ.σ. σε αυτή την περίπτωση δεν κατατίθενται συνδυασμοί) σε μια μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια, πλην όμως είναι σχεδόν απίθανη η εκλογή του διότι ισχύει το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο.