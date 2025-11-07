MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του

|
THESTIVAL TEAM

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία σε βάρος του 75χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι- την 29χρονη κόρη του, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω και η 29χρονη έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Αιγάλεω Μαχαίρωμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Χαλκίδα: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου Μάριου – Επτά μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Καραχάλιος: Η Καρυστιανού ψήφισε παλιά ΝΔ και δεν ήξερε ποιος είμαι όταν με φώναξε;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Προσωπικός Αριθμός: Τον αποκτούν αυτόματα όσοι δεν τον έχουν εκδώσει – Πού θα τον βρουν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μπέος για Σούντγκρεν: Δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη του, εμείς είμαστε Έλληνες και περήφανοι, όχι Σουηδοί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Διαβάζει αποσπάσματα του βιβλίου του σε στούντιο για την ηχογράφηση σε audiobook – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ισραήλ: Ανακοίνωσε φορολογικά προνόμια για όσους μετακομίσουν στη χώρα το 2026