Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία σε βάρος του 75χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι- την 29χρονη κόρη του, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω και η 29χρονη έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.