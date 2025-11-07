Αιγάλεω: Δίωξη σε βάρος του 75χρονου που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 29χρονη κόρη του
THESTIVAL TEAM
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία σε βάρος του 75χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι- την 29χρονη κόρη του, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Θεσσαλονίκης στο Αιγάλεω και η 29χρονη έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.
