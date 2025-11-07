Αιγάλεω: Συχνοί οι καυγάδες μεταξύ της 29χρονης και του πατέρα της – “Πριν την μαχαιρώσει, ακούγονταν φωνές, τσακώνονταν”

Ως ένα σπίτι στο οποίο ακούγονταν πολύ συχνά φωνές και καυγάδες, περιγράφουν γείτονες το σπίτι του 74χρονου στο Αιγάλεω όπου επιτέθηκε με μαχαίρι στην 29χρονη κόρη του.

Άνθρωποι που γνωρίζουν την οικογένεια, αναφέρουν πως ο 74χρονος άνδρας που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον λαιμό της κόρης του στο Αιγάλεω φαινόταν πως το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά, καθώς είχε χάσει την σύζυγό του.

Σχετικά με την αν υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, μαρτυρίες αναφέρουν πως καυγάδιζαν πολύ συχνά, χωρίς κανένας να ξέρει τον λόγο.

Σύμφωνα με το newsit.gr, όλα έγιναν όταν ο 74χρονος, σε κατάσταση αμόκ, άρπαξε 2 μαχαίρια και ξεκίνησε να απειλεί πως θα αυτοκτονήσει. Τότε η κόρη του προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά εν τέλει την τραυμάτισε στον λαιμό.

«Ακουγόταν έντονη φασαρία, τσακώνονταν για περίπου μια ώρα» αναφέρει κάτοικος της περιοχής, ενώ άλλος γείτονας υποστηρίζει πως ο ηλικιωμένος πατέρας των δύο κοριτσιών, από την ημέρα που έχασε την σύζυγό του ξεκίνησε να μην φαίνεται καλά.

«Ο πατέρας από τότε που πέθανε η γυναίκα του ήταν ταλαιπωρημένος. Η μικρή κόρη του έμενε αλλού. Σε αυτό το σπίτι έμενε αυτός με την μεγαλύτερη κόρη του. Ακούγαμε συχνά να καβγαδίζουν, δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς», τονίζει ο γείτονας.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο πατέρας της από την άλλη συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία και τις επόμενες ώρες αναμένεται να απολογηθεί για την επίθεση με το μαχαίρι.