ΔΙΕΘΝΗ

WSJ: Ο Τραμπ δεν αποκλείει δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

|
THESTIVAL TEAM

Ανοιχτός σε δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δηλώνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα της Τεχεράνης σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέκειά του για την εκλογή Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του δολοφονημένου πατέρα του ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post από το γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ, κοντά στο Μαϊάμι, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει την αποστολή στρατιωτών στο Ιράν.

Ντόναλντ Τραμπ

