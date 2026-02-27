MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Το Λονδίνο εξετάζει στρατιωτικά αρχεία πτήσεων στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο ¨Επστιν

THESTIVAL TEAM

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας εξετάζει αρχεία πτήσεων, που θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τον Τζέφρι Έπστιν, όπως είπε εκπρόσωπος του υπουργείου, καθώς, όπως προκύπτει από τους φακέλους για τη δράση του Έπστιν, ο αποθανών Αμερικανός χρηματιστής, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, προσγειωνόταν με το ιδιωτικό του τζετ σε στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας.

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εθνικής προσπάθειας για να διερευνηθούν οι δεσμοί του με τη Βρετανία, η αστυνομία ερευνά ήδη αν ο Έπστιν διακινούσε γυναίκες μέσω δύο αεροδρομίων του Λονδίνου και ενός στην κεντρική Αγγλία με ιδιωτικές πτήσεις.

Ωστόσο, πληθαίνουν οι εκκλήσεις προς την αστυνομία να ερευνήσει και το αν βάσεις της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF), όπως στο Μάρχαμ της ανατολικής Αγγλίας και στο Νόρθολτ, κοντά στο Λονδίνο, χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια δραστηριότητα, καθώς από τα έγγραφα προέκυψε ότι το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπστιν είχε προσγειωθεί και εκεί.

Τα ιδιωτικά αεροπλάνα χρησιμοποιούν τακτικά την βάση Νόρθολτ της RAF, αλλά δεν συνηθίζεται να προσγειώνονται στο Μάρχαμ της RAF, που είναι σημαντική βάση πρώτης γραμμής.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Τζον Χίλι διέταξε την εξέταση των αρχείων στρατιωτικών πτήσεων, ανέφερε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

“Ο υπουργός Άμυνας διέταξε την εξέταση όλων των αρχείων που τυχόν έχει το υπουργείο σχετικά με τις πτήσεις του Έπστιν σε βάσεις της RAF ⁠για να διασφαλίσει ότι τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τα εγκλήματα του Έπστιν, θα αποκαλυφθούν και θα παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές”, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το υπουργείο θα στηρίξει την όποια αστυνομική έρευνα και ότι συμπαραστέκεται στα θύματα των “απεχθών εγκλημάτων” του Έπστιν.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Έπστιν, το σκάνδαλο εξακολουθεί να κλονίζει το βρετανικό κατεστημένο.

Η τελευταία δέσμη εγγράφων που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο οδήγησε στη σύντομη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και στη συνέχεια του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, σχετικά με την φερόμενη προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων εκ μέρους τους προς τον Έπστιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρετανία

