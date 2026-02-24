MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την πολιτεία Μίνας Ζεράις, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε 16 θανάτους στην πόλη Ζουίζ ντε Φόρα και έξι στην Ούμπα, σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων.

Τρομακτικά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν κτίρια να καταρρέουν από την υπερβολική πίεση της βροχής, με κατοίκους να απομακρύνονται για την ασφάλειά τους.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μια ανάρτηση στο Χ.

«Επικεντρωνόμαστε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη στήριξη των εκτοπισμένων και τη βοήθεια για την ανοικοδόμηση», έγραψε.

Περίπου 440 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο Ζουίζ ντε Φόρα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης, καθώς η βροχή προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις και είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν τα μαθήματα σε σχολεία.

Ειδικές ομάδες έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν περιστατικά και να αναζητήσουν αγνοούμενους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το ενημερωτικό μέσο G1 μετέδωσε πως 45 άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη, μεταξύ αυτών παιδιά.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής το Ζουίζ ντε Φόρα, επιταχύνοντας τις επιχειρήσεις ανακούφισης και ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση.

Το μεγαλύτερο μέρος της Βραζιλίας εισέρχεται στην περίοδο κορύφωσης της εποχής των βροχών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκεί, από τον Δεκέμβριο στον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά σφοδρές βροχοπτώσεις, κεραυνοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η δημοτική αρχή της Ζουίζ ντε Φόρα ανέφερε πως πρόκειται για τον Φεβρουάριο με τις περισσότερες βροχές στην ιστορία της πόλης, με τον όγκο νερού που έχει πέσει να είναι ήδη ο διπλάσιος σε σύγκριση με την ποσότητα που αναμένεται μέσα σε έναν μήνα.

Η δήμαρχος της πόλης Μαργκαρίντα Σαλομάο δήλωσε σε μια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάσταση είναι «κρίσιμη».

Βραζιλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ερώτηση της Ράνιας Θρασκιά στη Βουλή: 6 στους 10 νέους της Κ. Μακεδονίας σκέφτονται τη μετανάστευση – Θα συμβιβαστούμε με τη φυγή τους;

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Δεν θα υποχωρήσουμε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συμβουλές εκατοντάδων εκατομμυρίων με δημόσιο χρήμα – Καταγγελία για εκτόξευση συμβάσεων του Δημοσίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Αίγιο: “Βρίσκουμε σκάγια στα ρούχα τους” λένε οι συγγενείς των παιδιών που δέχτηκαν επίθεση με καραμπίνα από 46χρονο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 23χρονο που διέρρηξε κάβα ποτών στις Συκιές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Άρης: Πρώτη προπόνηση με Μιχάλη Γρηγορίου – “Πρέπει και μπορούμε να πάρουμε την πέμπτη θέση”