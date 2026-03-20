Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι

Ο Βενεζουελάνος μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη στη Βενεζουέλα από τις αρχές της χώρας του. Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και εκείνοι, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η νομική εταιρεία «Winston & Strawn» είπε στο Reuters ότι ζητήθηκε από τον μεγιστάνα Βίλμερ Ρουπέρτι να παραστεί σε μία συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στη 1 μ.μ. της Πέμπτης (19.03.2026) στη Βενεζουέλα.

Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο Ρουπέρτι παρέμενε και την Παρασκευή (20.03.2026) υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του.

«Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφής ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Ρουπέρτι. Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Ρουπέρτι, πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, με στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά πετρελαίου στη χώρα του κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002 – 2003 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στενούς δεσμούς του με τον τότε Πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία του, η Maroil Trading, που εδρεύει στη Γενεύη, έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα από τη Βενεζουέλα, με βάση μια σύμβαση που υπέγραψε με την PDVSA, αν και αργότερα αυτή η συνεργασία κλονίστηκε, με αφορμή διαφωνίες για τις πληρωμές και τους όρους του συμβολαίου. Το 2023 το Reuters μετέδωσε ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις στη Maroil.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Νετανιάχου: Σάλος για το “ο Ιησούς δεν έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Τζένγκις Χαν”, διευκρίνισε ότι “δεν ήθελα να προσβάλω τον Χριστό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 45χρονος περιπτεράς στο Ηράκλειο που πούλησε αλκοόλ σε 15χρονο σε σχολική εκδρομή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε την έκθεση “Στο ένδοξο αλωνάκι. Μεσολόγγι 1826, Έξοδος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κ. Τσιάρας: Σε αυτή τη φάση δεν προκρίνεται πλαφόν για καύσιμα, αλλά ενισχύσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σοκ στη Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νωρίς το πρωί νεκρός σε παρκάκι της πόλης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ένωση δικαστών και εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού: Σκηνές Άγριας Δύσης, φασιστική νοοτροπία, θέλουν να μην γίνει η δίκη για τα Τέμπη