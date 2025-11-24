MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βενετία: Απαγόρευση εισόδου στη Γκρέτα Τούνμπεργκ που “έβαψε” πράσινο το μεγάλο κανάλι

THESTIVAL TEAM

Με πρόστιμο 150 ευρώ και 48ωρη απαγόρευση εισόδου στη Βενετία τιμωρήθηκαν η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακόμη 35 ακτιβιστές της Extinction Rebellion, μετά τη δράση τους το Σαββατοκύριακο όπου έβαψαν πράσινα τα νερά του Κανάλ Γκράντε, του μεγάλου καναλιού.

Οι ακτιβιστές, μεταξύ αυτών και η 22χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ, χρησιμοποίησαν μη τοξική, περιβαλλοντικά ασφαλή βαφή, συνδέοντας τη διαμαρτυρία τους στη Βενετία με τη λήξη της συνόδου Cop30 στη Βραζιλία.

Από τη γέφυρα Ριάλτο, το εμβληματικό αρχιτεκτονικό θαύμα που διασχίζει το Μεγάλο Κανάλι στη Βενετία της Ιταλίας, κρέμασαν ένα πανό που έγραφε «stop ecocide», ενώ πραγματοποίησαν και σιωπηλή πορεία, ντυμένοι στα κόκκινα και με πέπλα στο πρόσωπο, ανάμεσα σε εκατοντάδες τουρίστες.

Ο περιφερειάρχης Βένετο, Λούκα Ζάια, κατηγόρησε την ομάδα για «έλλειψη σεβασμού» απέναντι σε μια πόλη «εύθραυστη», λέγοντας πως «τέτοιες κινήσεις μπορεί να έχουν περιβαλλοντικές συνέπειες». Αντιθέτως, αρκετοί τουρίστες δήλωσαν στα ιταλικά ΜΜΕ ότι επρόκειτο για «απαραίτητη υπενθύμιση» της αποτυχίας των ηγετών να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση.

Η Extinction Rebellion ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες ενέργειες με πράσινη βαφή έγιναν ταυτόχρονα σε δέκα ιταλικές πόλεις, από το Τορίνο και τη Γένοβα μέχρι την Πάντοβα και το Μπάρι, ως συμβολική υπενθύμιση «των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κατάρρευσης».

Η Τούνμπεργκ, που πρόσφατα είχε συλληφθεί στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις ακτιβιστικές δράσεις της.

