Βαγδάτη: Η στιγμή της επίθεσης με drone στην αμερικανική – στρατιωτική βάση “Victory”

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης στην αμερικανική – στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη, έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η επίθεση στην στρατιωτική βάση έγινε την Παρασκευή (14/3) και σήμανε τον συναγερμό στο Ιράκ, λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό και της αμερικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Στο βίντεο φαίνεται το drone να εισβάλει στην στρατιωτική βάση και να καταγράφει πλάνα από τις εγκαταστάσεις, πριν πέσει πάνω σε ένα κτίριο και ανατιναχθεί.

Iraq's Iranian-backed Kataib Hezbollah has released drone video from an attack on the US's Victory Base near Baghdad International Airport.



It's believed to be the first time the group has successfully used the FPV attack drone to skirt US defences. pic.twitter.com/m9BCFcDhoL — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 15, 2026

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Αυτή είναι και η πρώτη φορά που η οργάνωση χρησιμοποίησε με επιτυχία drone, παρακάμπτοντας τα αμερικανικά συστήματα άμυνας.