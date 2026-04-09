MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τζέι Ντι Βανς: Ουδέποτε είπαμε στο Ιράν οτι οι συγκρούσεις στον Λίβανο συμπεριλαμβάνονται στην εκεχειρία

|
THESTIVAL TEAM

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν το Σάββατο, δήλωσε ότι εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει εάν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Μεγάλη Τετάρτη (08/04) το σφοδρότερο μπαράζ βομβαρδισμών στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, με απολογισμό τουλάχιστον 182 νεκρούς και 890 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας, είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς πριν από την αναχώρησή του από τη Βουδαπέστη.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ είχε προσφερθεί «να συγκρατηθεί λίγο» στον Λίβανο.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε νωρίτερα ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο κατήγγειλε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο Βανς υποστήριξε πως υπήρξε παρανόηση από την ιρανική πλευρά. «Θεωρώ πως οι Ιρανοί νόμιζαν πως ο Λίβανος συμπεριλαμβανόταν στην εκεχειρία, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ουδέποτε δώσαμε τέτοια υπόσχεση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Λευκός Οίκος: Το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε – Τα κράτη μέλη γύρισαν την πλάτη στις ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μακρόν: Εξαιρετικά θετική η παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηρακλής: Αποχαιρέτησε ο Γιώργος Πετράκης – Τι είπε στην ομιλία του στους ποδοσφαιριστές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Κώστας Αποστολάκης: Δεν μπορούσα να μην πω ότι “συνάντησα” τον Χριστό, αφού συνέβη – Ένιωσα την ενέργειά Του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων και σήμερα στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας