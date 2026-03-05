Τραμπ: Πρέπει να εμπλακώ προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος

Την πρόθεσή του να εμπλακεί στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, όπως έκανε και στη Βενεζουέλα, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Axios.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και το πιθανότερο φαβορί για τη διαδοχή, δεν είναι αποδεκτή επιλογή για την Ουάσιγκτον. Τόνισε πως η πιθανή εκλογή του «θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και πάλι σε πόλεμο σε πέντε χρόνια» αν συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές με τον πατέρα του.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θέλει να εμπλακεί προσωπικά ώστε να προκύψει ηγέτης που, όπως είπε, θα φέρει «αρμονία και ειρήνη» στο Ιράν, απορρίπτοντας την προοπτική διαδοχής μέσα από το υπάρχον καθεστωτικό σύστημα.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα».