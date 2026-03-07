MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν, εξουδετερώσαμε 42 πλοία του ναυτικού τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, η πρόοδος «της εκστρατείας της χώρας του κατά του Ιράν μέχρι στιγμής είναι 15».

Ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι «μια υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι για τη Μέση Ανατολή αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα.

«Αυτοί ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», πρόσθεσε αναφερόμενος σε όσους έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε έναν νέο στρατιωτικό συνασπισμό «για την εξάλειψη των καρτέλ» στο Δυτικό Ημισφαίριο, τονίζοντας ότι 17 κράτη έχουν επίσημα εισέλθει στη συμμαχία.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται αργότερα να επισκεφθεί τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ, προκειμένου να παραστεί στην επίσημη τελετή υποδοχής των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στη σύγκρουση.

