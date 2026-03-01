Τραμπ για Ιράν: Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 ηγέτες νεκροί με μία μόνο επίθεση
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας.
«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έχουν εξαφανιστεί με μία μόνο επίθεση. Και η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.
Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».
