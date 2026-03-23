Τραμπ: Αναστέλλονται για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν – “Είχαμε καλές και παραγωγικές συνομιλίες”

Αναστέλλονται για πέντε ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Βάσει του τόνου και του περιεχομένου αυτών των εις βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών μονάδων ενέργειας για πέντε ημέρες, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!