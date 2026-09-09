Τραγωδία στη Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη

Τραγωδία σημειώθηκε στη Bondy, στην περιοχή του Seine-Saint-Denis στη Γαλλία, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του μετά από πνιγμό μέσα σε κουβά που περιείχε νερό και χλωρίνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στο διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, και οι δύο γονείς βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:20. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες, το αγοράκι είχε ήδη υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή και επιχειρούσαν να το επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο.

Ο πατέρας εντόπισε το παιδί

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πατέρας ήταν εκείνος που βρήκε το βρέφος στην κουζίνα, με το κεφάλι του μέσα στον κουβά, και κάλεσε αμέσως σε βοήθεια. Ο ίδιος, σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο.

Κατά τις αρχικές καταθέσεις τους στις αρχές, οι δύο γονείς φέρεται να ανέφεραν ότι ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα την ώρα του περιστατικού. Όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ήταν πλέον αργά για να επέμβουν.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Την έρευνα έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας του Seine-Saint-Denis.

Η σορός του βρέφους μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία.

Οι πνιγμοί μικρών παιδιών σε οικιακούς χώρους αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Σύμφωνα με στοιχεία της Santé publique France, το 73% των πνιγμών που καταγράφονται εκτός πισίνας, όπως σε μπανιέρες ή άλλους χώρους με νερό, αφορά παιδιά κάτω των έξι ετών. Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η ανεπαρκής επίβλεψη.