Τούρκος έκανε τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του και γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε – Δείτε το βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται ένας υγειονομικός υπάλληλος στην Τουρκία να γλιτώνει από βέβαιο πνιγμό, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, φαίνεται ο υπάλληλος να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και να τρώει το φαγητό του. Ξαφνικά, πιάνει τον λαιμό του και κάνει σπασμωδικές κινήσεις, καθώς φαίνεται ότι πνίγεται από την μπουκιά που προσπάθησε να καταπιεί.

Μολονότι η στιγμή είναι κρίσιμη, δεν χάνει την ψυχραιμία του. Σηκώνεται, πάει πίσω από την πλάτη της πολυθρόνας και εφαρμόζει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, χτυπώντας το πάνω μέρος του θώρακά του στο έπιπλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο παρ’ ολίγον άτυχος ονομάζεται Ιλιάς Γιλντίρ και είναι υπάλληλος σε κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Οσμανίγιε. Όπως δήλωσε στο haberler.com, μετά την περιπέτειά του, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς όπως είπε μπορεί να μας σώσει τη ζωή, κάτι που αποδείχτηκε και στην περίπτωσή του.

Όπως λέει, ένα οποιοδήποτε έπιπλο μέσα στον χώρο, εφόσον είναι κανείς μόνος του, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής που τελικά αποδείχθηκε σωτήρια.

