Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.
Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
🚨 F-16 savaş uçağının düşme anına ait görüntü; pic.twitter.com/Tt6ZwZgt4f— Türkiye Gerçekleri TR (@gerceklerix) February 25, 2026
Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυσττύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.
#SONDAKİKA Adalet Bakanı Akın Gürlek, kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. https://t.co/5t6O5dm1rD pic.twitter.com/alaIRgApUL— AS TV (@astvhaber) February 25, 2026
