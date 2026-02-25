MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο χειριστής – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυσττύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.

